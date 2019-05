Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190506-3: Zeitungsautomat entwendet - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei Männer stehen im Verdacht, einen Automaten in einen Transporter geladen zu haben.

Am Montag (06. Mai) hörte eine Zeugin (59) um 01:00 Uhr verdächtige Geräusche auf der Bergerstraße. Sie sah am Standort zweier roter Zeitungsautomaten einen weißen Lieferwagen stehen. Einer der drei circa 180 bis 190 Zentimeter großen, kräftigen Männer schloss in diesem Moment die linke Schiebetür des Transporters und der Wagen fuhr in Richtung Rheinstraße davon. Am Standort der Automaten bemerkte die Zeugin, dass einer der beiden dort normalerweise abgestellten Automaten fehlte. Ihr Ehemann informierte über den Notruf 110 die Polizei, die eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufnahm.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den weißen Lieferwagen mit den drei Männern gesehen und kann nähere Angaben zu ihnen machen? Wer kann etwas zum Verbleib des vermutlich entwendeten Automaten sagen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

