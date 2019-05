Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190507-1: Unfallverursacherin gesucht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Autofahrerin notierte sich nach einem Unfall mit einem Radfahrer dessen Daten und fuhr davon. Das Verkehrskommissariat bittet sie, sich zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalles zu melden.

Am Freitagmorgen (03. Mai) fuhr ein 15-jähriger Junge mit seinem Fahrrad um 08:40 Uhr auf dem Fußgängerüberweg der Bahnhofstraße in Höhe der Sparkasse in Richtung "Am Hahnacker". Seinen Aussagen zufolge kam ein Auto von rechts angefahren, stieß mit dem Rad des Jungen zusammen, der dabei zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Wagen entstand nach Angaben des Jungen Sachschaden. Die Fahrerin des Wagens erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden, notierte sich seine Erreichbarkeiten und fuhr davon. Im blauen Auto der Marke Ford mit BM-Kennzeichen saß neben der Fahrerin ein etwa 13 bis 14-jähriges Mädchen.

Die gesuchte Fahrerin war etwa 40 Jahre alt, von kräftiger Statur und hatte dunkle, längere Haare.

Sie und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit dem Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell