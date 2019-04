Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (257/2019) Unfallflucht in Bad Sachsa - Geparkter Skoda in der Bismarckstraße beschädigt

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Bismarckstraße Mittwoch, 10. April 2019, zwischen 08.25 und 11.20 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Bei einer Verkehrsunfallflucht in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist am Mittwochvormittag (10.04.19) in der Zeit zwischen 08.25 und 11.20 Uhr an einem in der Bismarckstraße gegenüber des Rathauses abgestellten Skoda Octavia ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden.

Nach ersten Erkenntnissen stieß ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich entweder im Vorbeifahren oder beim Einparken gegen das Heck des Wagens. Der Fahrer (oder die Fahrerin) flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05523/481 bei der Polizei in Bad Sachsa zu melden.

