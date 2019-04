Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: Warnhinweis der Polizei - Erneute Welle von "Enkeltrick-Anrufen" in Göttingen (myr)

Göttingen (ots)

Erneut kommt es im Göttinger Stadtgebiet am heutigen Tage zu zahlreichen Anrufen durch sogenannte "Enkel". Bislang sind allerdings noch keine Meldungen eingegangen, dass die Täter erfolgreich gewesen sind.

Allerdings wurde zum wiederholten Male bei vornehmlich älteren Menschen durch geschickte Gesprächsführung sich das Vertrauen erschlichen, um anschließend Geldforderungen im fünfstelligen Bereich zu fordern. In solchen Fällen werden Notlagen oder aber dringende Geschäfte vorgegaukelt, die zu platzen drohen, wenn man nicht an Geld kommt. Da die älteren Menschen glauben, dass es sich um Angehörige handelt, ist man selbstverständlich zur Hilfe bereit.

Bislang haben die vermeindlichen Geschädigten aber den Trick durchschaut und die Telefonate ihrerseits beendet.

Ihre Polizei rät auch weiterhin:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder andere Wertgegenstände von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

