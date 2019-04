Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (253/2019) Krebeck: Unfallflucht in der Bergstraße, geparkter PKW im Vorbeifahren beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Krebeck, Bergstraße Dienstag, 9. April 2019, zwischen 10.30 und 12.00 Uhr

KREBECK (jk) - Im Einmündungsbereich Bergstraße/Am Westerberg in Krebeck (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagvormittag (09.04.19) in der Zeit zwischen 10.30 und 12.00 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter VW Polo von einem anderen Fahrzeug im Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt worden. Der unbekannte Unfallfahrer war vermutlich auf der Bergstraße in Richtung "Am Westerberg" unterwegs.

Bei der seitlichen Berührung mit dem geparkten Polo entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro, so erste Schätzungen. Die Polizeistation Gieboldehausen ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise werden von den Beamten unter Telefon 05528/2054570 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell