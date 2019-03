Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach rechts von der Fahbrahn abgekommen und Hang heruntergerutscht

Einbeck (ots)

Einbeck tm.- B3 zwischen Brunsen und Kuventhal "Bärenholzkurve"

Eine 57 jährige Fahrzeugführerin aus Dassel befuhr am Samstag den 02.03.19 gegen 16:00 Uhr die B3 von Brunsen in Richtung Kuventhal. Im Bereich einer starken Linkskurve kam sie mit ihrem Renault Clio vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahbrhan ab. Der Clio durchfuhr zunächst den Straßenrand und anschließend einen Hang herunter. Dabei wurden mehrere Sträucher und Büsche überfahren. Letztendlich ist der Pkw auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen und musste mit Seilwinde und Kran eines Abschleppwagens geborgen werden. Die Fahrzeugführerin kam mit kleineren Blessuren davon, an ihrem Renault enstand allerdings ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

