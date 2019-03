Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitagnachmittag, 01.03.2019, gegen 15:35 Uhr, stand ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar an der rotlichtzeigenden Ampel am Neustädter Platz in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Um einem Bus das Abbiegen vom Neustädter Platz in Richtung Wolfhagen zu ermöglichen, setzte der 25-jährige seinen Pkw zurück. Hierbei übersah er einen hinter ihm stehenden 80-jährigen Pkw-Fahrer aus Uslar. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw.

Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell