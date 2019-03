Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss endet mit Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Höhe Shell Tankstelle, 03.03.2019, gegen 5.20 Uhr

NORTHEIM (Mir) Am Sonntagmorgen um 5.20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Göttinger mit seinem Pkw die Göttinger Straße in Northeim. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit fuhr er auf das Gelände einer dortigen Tankstelle. Dabei wurde ein Werbeschild umgefahren. Im Anschluss stieg der Fahrzeugführer aus seinem Pkw aus und urinierte auf das Gelände. Eine hinzugezogene Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Fahrzeugführer vor Ort antreffen und bei diesem eine offensichtliche Alkoholisierung feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Zur Durchführung einer Blutprobe sollte der 22-Jährige der Polizeidienststelle zugeführt werden. In diesem Rahmen leistetet der 22-Jährige Widerstand. Nach Entnahme der Blutprobe und Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde der 22-Jährige von der Dienststelle entlassen. Zuvor konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand wurde eingeleitet.

