Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzungen beim Karneval

Einbeck (ots)

Einbeck tm.- OT Dassensen. Die Polizei Einbeck wurde am Samstag, 02.03.19, gegen 20:15 Uhr, zum Dassenser Karneval gerufen. Dort war es zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Ein 23 jähriger Northeimer und ein 32 jähriger Hamelner waren nach einer Beleidigung in Streit geraten, der schließlich in gegenseitigen Faustschlägen endete. Die deutliche Alkoholisierung eines Beteilgten dürfte hier ein nicht unerheblich Grund des Streites sein. Gegen die Streithähne wurden Ermuittlungsverfahren eingeleitet.

Später am Abend, gegen 23:40 Uhr, wurde die Polizei erneut nach Dassensen gerufen. Diesmal hatte ein Markoldendorfer einen Besucher des Karnevals aus dem Bereich Kassel mehrfach getreten, obwohl dieser auf dem Boden lag. Ein zu Hilfe eilender Freund des Kasselers wurde ebenfalls durch einen Faustschlag verletzt.

