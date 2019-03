Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Einbeck (ots)

Dassel tm.- Am Samstag, 02.03.19, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine Einbeckerin mit ihrem Pkw Fiat die Kreisstraße von Erichsburg kommend in Richtung Dassel. An der Einmündung der L580 wollte sie nach rechts in Richtung Mackensen abbiegen und stoppte ihren Fiat. Ein hinter ihr fahrenden Verkehrsteilnehmer aus Faßberg hatte dies zu spät gemerkt und war auf den vor ihm wartenden Fiat aufgefahren. Dabei enstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 2000 Euro.

