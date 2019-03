Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beschädigte Ware im Internet bestellt

Einbeck (ots)

Einbeck tm.- Ein Bewohner eines Einbecker Ortsteils zeigte am Freitag, 01.03.19 bei der Polizei an, dass er im Internet zwei Endtöpfe für seine Suzuki bestellt hatte. Allerdings musste er feststellen, dass ein Endtopf nicht zu gebrauchen war, weil er beschädigt ist. Der Verkäufer aus Nordrhein-Westfalen reagierte trotz mehrmaliger Kontaktaufnhame nicht, so dass der Geschädigte den Sachverhalt bei der Polizei angezeigt hat.

