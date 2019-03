Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung - ausgeschlagener Zahn

Northeim (ots)

Northeim, Pommernstraße, Ecke Arentschildstraße, 03.03.2019, gegen 05.10 Uhr

NORTHEIM (Mir) Am Sonntagmorgen kam es in der Pommernstraße/Ecke Arentschildstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier männlichen Personen. Die beiden aus Northeim stammenden Opfer im Alter von 21 und 27 Jahren wurden von zwei bislang unbekannten Tätern zunächst in verbale Streitigkeit verwickelt. Anschließend schlugen die beiden Täter auf die Opfer ein. In diesem Verlauf werden die Opfer leicht verletzt, ein Opfer verliert durch den Übergriff einen Zahn. Die Polizei Northeim hat gegen die unbekannten Täter eine Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim, unter 05551-7005-0, zu melden.

