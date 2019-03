Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Joggen von Hund gebissen

Einbeck (ots)

Einbeck tm. - OT Holtensen. Ein 28-jähriger Einbecker zeigte am Abend des 01.03.19 bei der Einbecker Polizei an, dass er beim Joggen von einem freilaufenden Hund in die Wade gebissen wurde. Der Geschädigte war zum Tatzeitpunkt am Donnerstag 28.02.19, gegen 15:30 Uhr, in Holtensen auf einem Weg neben der Dieße unterwegs. Nach Angaben des Geschädigten war weit und breit kein Hundehalter zu sehen. Der Hund soll etwa die Größe eines Huskies haben, dass Fell sei hell. Wer Hinweise zu dem Hund geben kann oder evtl. Augenzeuge des Vorfalls war wird gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561/949780 zu melden.

