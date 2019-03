Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck tm.- Am Freitag, 01.03.19, gegen 10:00 Uhr, beobachtet eine Zeugin, wie ein VW Golf gegen einen geparkten Ford Fiesta in der Kapellenstraße gefahren war. Durch die Zeugin wird die Fahrerin des VW Golf darauf angesprochen, fährt aber trotzdem weiter. Das Kennzeichen des unfallverursachenden VW Golf konnte von der Zeugin abgelesen werden. Durch die Polizei Einbeck wurden daraufhin die ersten Ermittlungen aufgenommen. Das Ergebnis dazu steht noch aus. An dem Ford Fiesta entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 500 Euro.

