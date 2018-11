POL-PPMZ: Diebstahl von Kennzeichen an PKW

Guntersblum (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 08.11.2018, 20.00 Uhr und Samstag, 10.11.2018, 12.30 Uhr wurden durch unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen eines an der Straße geparkten PKW in der Alsheimer Staße in Guntersblum entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

