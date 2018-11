POL-PPMZ: Sachbeschädigung am Türschloss

Oppenheim (ots) - Im Rahmen der 45-minütigen Abwesenheit des 18-Jährigen Bewohners wurde am Freitag, den 09.11.2018 zwischen 19.15 Uhr und 20.00 Uhr, das Türschloss seiner Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus Am Stadtbad in Oppenheim durch Herausdrücken der Schlossblende beschädigt. Die Beschädigung war nicht geeignet, um die Tür zu öffnen. Wie der Täter in das Anwesen gelangte, ist unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133-9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell