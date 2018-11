POL-PPMZ: Gasaustritt aus Leitung

Nierstein (ots) - Am Samstag, 10.11.2018 gegen 07.45 Uhr bemerkte ein Bauarbeiter auf dem Weg zur Baustelle im Neubaugebiet Am Roßberg in Nierstein Gasgeruch. Außerdem hatte er bei der Anfahrt festgestellt, dass auf dem Asphalt bereits eine Blasenbildung vermutlich durch das ausströmende Gas stattgefunden hatte. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass aus einem Gullideckel augenscheinlich Gas austrat und verständigten umgehend die Feuerwehr sowie den Bereitschaftsdienst des EWR. Durch die eintreffende Feuerwehr wurde der Gullideckel geöffnet und festgestellt, dass sich ein Verschlusstopfen einer Zuleitung gelöst hatte, so dass hier Gas ausströmte. Ein Techniker des EWR nahm sich der Sache an und kümmerte sich um das Leck. Während des gesamten Zeitraumes wurde durch die Feuerwehr die Gaskonzentration in der Luft gemessen, die immer unter dem erlaubten Richtwert blieb und sich im Laufe der Beseitigung zunehmend verringerte. Die Örtlichkeit wurde während der Maßnahmen abgesperrt, der Verkehr abgeleitet. Im Einsatz waren insgesamt 37 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Nierstein, Undenheim, Guntersblum und Köngernheim.

