Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 2. Nachtragsmeldung: Brand mit einem Toten in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4193785 1.Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4194147

Der am 15.02.2019 bei einem Brand verstorbene Mann starb an einer Rauchgasintoxikation mit innerem Ersticken. Dies ergab eine gerichtlich angeordnete Obduktion am 19.02.2019. Er konnte zweifelsfrei als der 49-jährige Mieter einer Wohnung im 2. Obergeschoss identifiziert werden. Hinweise auf Gewalteinwirkung Dritter ergaben sich nicht.

Am 18.02.2019 hatte ein Brandsachverständiger den Brandort begutachtet. Er konnte keine eindeutige Brandursache ermitteln. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich nicht. Als Brandursache erscheint fahrlässiger Umgang mit Feuer am wahrscheinlichsten. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell