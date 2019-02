Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall in Krankenhaus

Ludwigshafen (ots)

Ein 7-jähriger Junge musste am Mittwoch (19.02.2019) in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er ein Auto übersah und mit diesem kollidierte. Um 17.50 Uhr fuhr der 7-Jährige mit seinem Fahrrad aus ein Anwesen im Wolfsgrubenweg auf die Straße. Hierbei übersah er einen PKW, der auf der bevorrechtigten Fahrbahn und stieß mit dem Opel zusammen. Der verletzte junge wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

