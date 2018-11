POL-PPRP: (Ludwigshafen) Taschendiebe bestehlen Rentnerin in Einkaufsmarkt

Ludwigshafen (ots) - Eine 67-jährige Frau aus Ludwigshafen ist am Samstagnachmittag Opfer eines Handtaschendiebstahls geworden. Ein Taschendieb-Duo hatte in einem Geschäft der Ludwigshafener Innenstadt unbemerkt ihre verschlossene Handtasche geöffnet und eine Geldbörse mit Personaldokumenten und 120,- Euro Bargeld erbeutet. Den Diebstahl hatte die Frau erst an der Kasse festgestellt. Bei Einsichtnahme der Videoaufzeichnungen wurde ermittelt, dass es sich bei den Tatverdächtigten um eine Frau (im Alter zwischen 35 - 40 Jahren, ca. 160 - 165 cm groß, bekleidet mit einer weißen Wollmütze, grauem Schal, einem schwarzen Mantel und schwarzer Hose) und einem Mann (im Alter zwischen 25 - 30 Jahren, ca. 170 - 175 cm groß, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke und Jogginghose ) handelt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.

