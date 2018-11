POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Streit führt beinahe zu beschädigtem Fahrrad

Ludwigshafen (ots) - Aufgrund eines Fehlverhaltens kam es am 23.11.18 gegen 11:30 Uhr zwischen einem 46-Jährigen Fahrradfahrer und einem bis dato unbekannten Autofahrer in Ludwigshafen zu einem lautstarken Streitgespräch. Dieser Streit eskaliert so, dass der unbekannte Autofahrer aus seinem Auto stieg und mehrfach gegen das Fahrrad trat. Nachdem er seine Aggressionen an dem unschuldigen Fahrrad ausgelassen hatte, flüchtete er mit seinem Fahrzeug.

