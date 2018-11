POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots) - Ca. 2000 Euro Sachschaden entstand am 23.11.18 bei einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Ein 37-Jähriger Autofahrer befuhr die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt. Er sei nach eigenen Angaben an die Ampel an der Kreuzung Saarlandstraße/Von-Weber-Straße herangefahren. Da diese von Rot auf Grün umschaltete fuhr er in den Kreuzungsbereich ein als plötzlich ein anderes Auto von links kam. Da er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, stieß er mit diesem zusammen. Der 25-jährige Fahrer des von links kommenden Autos gab vor Ort an, dass auch seine Ampel grün zeigte. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen, die den Unfall gesehen haben bzw. die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 - 963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de. in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell