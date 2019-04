Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Kantstraße zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Ein 44-jähriger Radfahrer befuhr gegen 15:40 Uhr die Kantstraße in Richtung Barbarossastraße. Vor ihm fuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in die gleiche Richtung, der verkehrsbedingt anhalten musste. Der Radfahrer wollte ebenfalls anhalten, fuhr jedoch ungebremst auf den bereits stehenden Pkw auf und stürzte. Nach Angaben des Radfahrers hätten seine Bremsen versagt, weshalb es zum Unfall gekommen sei. Glücklicherweise wurde der 44-Jährige nur leicht verletzt.

