Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hat eine 47-jährige Frau, die am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Frau wurde von einer Funkstreife in der Trippstadter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache festgestellt. Ein angebotener Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Frau aus Kaiserslautern musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

