Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Amphetamin in Ü-Ei

Kaiserslautern (ots)

Ein 21-Jähriger wurde Freitagnacht in der Kaiserstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der junge Mann bereits mehrfach hinsichtlich Drogenangelegenheiten in Erscheinung getreten war. Deshalb durchsuchten ihn die eingesetzten Polizisten. In einer Überraschungs-Ei-Kapsel versteckte der 21-Jährige vier Portionen Amphetamin. Außerdem fanden die Kollegen eine Plastiktüte mit Cannabisrückständen. Die Polizei ermittelt.

