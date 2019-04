Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere versuchte Einbrüche

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Bereich der Wilhelm-Kittelberger-Straße zu insgesamt vier Einbruchsversuchen. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. In nur einem Fall gelang es den Einbrechern in ein Gebäude einzudringen. Dort wollten sie sich Zugang in einen Kellerraum verschaffen, scheiterten jedoch an der Kellertür. Die Polizei überprüft momentan, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen dauern an.

