Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer mit 2,77 Promille unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Mit einer deutlichen Alkoholfahne ist am Donnerstagnachmittag ein 44-Jähriger durch die Innenstadt geradelt. Einer Polizeistreife war der Fahrradfahrer gegen 17 Uhr in der Fußgängerzone aufgefallen. Der 44-Jährige strampelte auf seinem Drahtesel die Marktstraße entlang, obwohl dort das Radfahren verboten ist. Die Beamten hielten den Mann an, und bereits dabei bemerkten sie extremen Alkoholgeruch. Offensichtlich war der 44-Jährige betrunken. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Ergebnis lautete 2,77 Promille. Sein Gefährt musste der Mann stehen lassen. Es wurde vor Ort angeschlossen. Den Fahrradschlossschlüssel stellten die Beamten sicher. Der 44-Jährige begleitete die Ordnungshüter zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dass er zuvor falsche Personalien angab, nutze dem Mann nichts. Die Polizisten fanden seinen Namen heraus und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein. |erf

