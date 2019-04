Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe in Lebensmitteldiscountern aktiv

Kaiserslautern - Otterbach (ots)

Taschendiebe haben am Donnerstag in Kaiserslautern und in Otterbach in Lebensmitteldiscountern zugeschlagen.

In einem Markt in der Kaiserslauterer Augustastraße fiel gegen 12:30 Uhr ein etwa 30 Jahre alter Mann auf. Er hat lange, schwarze Haare und eine schmale Figur. Der Unbekannte hielt sich verdächtig nah bei einer 64-Jährigen auf. Später musste die Frau feststellen, dass ihre Geldbörse fehlte. Sie war gestohlen worden, und mit ihr ein dreistelliger Bargeldbetrag, Bankkarten und Ausweisdokumente.

Wenige Stunden später wurde eine 52-Jährige in Otterbach Opfer von Taschendieben. Die Frau war in der Ziegelhütterstraße in einem Discounter einkaufen. Ihre Tasche trug sie über der Schulter. Den Diebstahl stellte die Frau erst an der Kasse fest. Unbekannten war es gelungen unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche zu stehlen. Verdächtige waren der 52-Jährigen nicht aufgefallen.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

