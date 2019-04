Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jeder Vierte zu schnell

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Durchschnitt jeder vierte Fahrer war zu schnell - das ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer.

Zwischen 14.30 und 18.30 Uhr nahm ein Kontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz den Verkehr ins Visier, der an der Zufahrt zur Jugendherberge vorbeibrauste.

Zuerst waren die Verkehrsteilnehmer dran, die in Richtung Johanniskreuz fuhren. Von 150 gemessenen Fahrern waren 35 zu schnell unterwegs. 30 kommen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Für fünf Fahrer wird es deutlich teurer, denn sie lagen so weit über dem Tempolimit von 50 km/h, dass auf sie eine Anzeige zukommt. Ein Fahrer war beinah doppelt so schnell wie erlaubt - er wurde mit 91 km/h "geblitzt".

Nicht weniger deutlich fielen die Zahlen in der anderen Fahrtrichtung aus: Auch in Richtung Hochspeyer fuhren immerhin 22 von 102 gemessenen Fahrern zu schnell. 18 davon lagen noch im Verwarnungsbereich; vier erhalten jedoch eine Anzeige. Am deutlichsten über dem 50-er Limit lag ein Fahrer mit 84 km/h.

An dieser Stelle der Hinweis - insbesondere an Motorradfahrer: Nachdem auch schon im vergangenen Jahr die Kontrollen gezeigt haben, dass in diesem Bereich der B48 leider immer wieder viel zu schnell gefahren wird, kündigt die Polizei schon jetzt verstärkte Kontrollen in den nächsten Monaten an. | cri

