Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei findet "Speed" im Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 34-Jährigen, der im Verdacht steht gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Bei dem Mann wurde am Donnerstag während einer Personenkontrolle im Hilgardring eine geringe Menge gelblich, pastöse Substanz gefunden. Diese war in einem Plastiktütchen, im Geldbeutel des Fußgängers versteckt. Der 34-Jährige gab an, dass es sich um "Speed" handelt. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Das Amphetamin wurde sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

