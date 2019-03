Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Mülleimers

Völkersweiler (ots)

Am Samstag, dem 30.03.19, gegen 02.30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in Völkersweiler dort gelagerte Zeitschriften in einen Mülleimer an einer Bushaltestelle und zündeten diese an. Von der Feuerwehr wurde der brennende Mülleimer gelöscht. Insgesamt dürfte dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340.

