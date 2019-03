Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Klingenmünster (ots)

Am Freitag, dem 29.03.19, gegen 23.20 Uhr, wurde in der Weinstraße in Klingenmünster ein Kleintransporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass zwei 11-jährige Kinder samt eines Hausschweines und zwei Hunden ohne jegliche Sicherung im Laderaum des Fahrzeuges mitfuhren. Weiterhin konnten bei der 40-jährigen Fahrerin des Fahrzeuges drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Diese musste die Polizeibeamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Kinder und die Tiere wurden von einem Angehörigen der Fahrerin vor Ort abgeholt und ordnungsgemäß gesichert nachhause gebracht. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde gegen die Frau auch ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

