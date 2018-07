POL-PDPS: Unfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Personen

Dietrichingen (ots) - Am Sonntag gegen 11.50 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Dietrichingen mit ihrem Kleinkraftrad die Hauptstraße. Ihre 13-jährige Tochter war Sozius. An der Einmündung zur Feldstraße wollte die Rollerfahrerin links abbiegen und betätigte hierzu auch den Fahrtrichtungsanzeiger. Hinter der Frau fuhr ein 78-jähriger Mann aus Pirmasens. Er erkannte nicht, dass die Rollerfahrerin links abbiegen wollte und überholte den Roller. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, blinkte der Fahrtrichtungsanzeiger am Roller immer noch. Während die Tochter schmerzhaft, aber nur leicht verletzt wurde, musste die Fahrerin zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Am Roller entstand ein Sachschaden von 1500 Euro, am Pkw ein Schaden von 2500 Euro.

