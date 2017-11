POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in Oppenheim

Oppenheim (ots) - Ein 46-jähriger Bechtolsheimer parkte seinen PKW am 15.11.2017 im Zeitraum zwischen 09.30 und 14.00 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Hafenstraße in Oppenheim. Als er an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest, Schadenshöhe ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133-9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell