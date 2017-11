POL-PPMZ: Rauchender Hotelgast verursacht Polizeieinsatz

Mainz-Neustadt (ots) - Dienstag, 14.11.2017, 10:20 Uhr

Ein Gast hat in einem Hotel in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs für einen Polizeieinsatz gesorgt, weil er zuvor in seinem Hotelzimmer geraucht hatte. Weil das Hotel der Ansicht ist, dieses Zimmer aufgrund des Rauchgeruchs nicht mehr vermieten zu können und nun eine Reinigung erforderlich sei, stellten sie dem Gast aus Belgien eine Rechnung darüber aus. Diese Rechnung ist Stein des Anstoßes und der Weigerung diese zu zahlen folgt eine Auseinandersetzung, die durch die Polizei beigelegt werden muss. Der Gast erklärt sich in deren Beisein jedoch bereit die geforderte Summe zu überweisen, gab seine vollständigen Personalien an und beendet damit diese Situation, die eigentlich auch kein Einsatzanlass für die Polizei war.

