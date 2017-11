POL-PPMZ: Diebstahl aus PKW

Oppenheim (ots) - Zu einem Diebstahl aus einem PKW kam es am 13.11.2017 im Zeitraum zwischen 10.50 und 11.10 Uhr in Oppenheim am Sant-Ambrogio-Ring. Eine 67-jährige Dienheimerin parkte ihr Fahrzeug dort im o.g. Zeitraum, als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrte, fehlte ihr dort deponierte Handtasche. Der PKW war nach Angaben der Geschädigten verschlossen. In der Handtasche befanden sich diverse Ausweispapiere, Bargeld und ein Handy. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Oppenheim unter der Rufnummer 06133/9330 entgegen.

