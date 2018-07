POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Conwtig OT Stambach (ots) - Am Samstag wurde zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Schulstraße im Contwiger Ortsteil Stambach eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über eine unverschlossene Holztür im rückwärtigen Bereich des Anwesens in die Wohnung im Erdgeschoss. Hier wurden mehrere Räume durchwühlt und aus einem Lagerraum ein Würfeltresor entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

