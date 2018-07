Contwig (ots) - Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstagmorgen, 02:00 Uhr, ereignete sich in Contwig eine Verkehrsunfallflucht. Ein in Höhe des Anwesens Hauptstraße 76 geparkter Pkw-Kombi, Mazda CX-5, wurde im Frontbereich beschädigt. Vermutlich wurde die Beschädigung durch ein davor geparktes Fahrzeug beim Rangieren bzw. Ausparken verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

