POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Pirmasens (ots) - Der Besitzer eines schwarzen Fiat Alfa Mito parkt seinen PKW am Freitag, 06.07.2018, 15 Uhr auf dem Parkplatz direkt am Bahnhof. Nach der Rückkehr zu seinem PKW stellt er fest, dass das hintere amtliche Kennzeichen fehlt. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Zeitraum von 15 Uhr bis 23:30 Uhr Beobachtungen gemacht haben und sachdien-liche Hinweise an die Polizei Pirmasens (06331/520-0) geben können.

