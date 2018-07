POL-PDPS: Hochzeitsfeier führt zu Unmut in der Nachbarschaft

Herschberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr reichte es einigen Anwohnern der Orts-gemeinde Herschberg dann endgültig. Eine Hochzeitsfeier in Bürgerhalle, bei der es extrem laut herging und die offenbar kein Ende finden wollte führte zu einem Polizeieinsatz. Die in ihrer Nachtruhe erheblich beeinträchtigen Anwohner wussten sich nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zu rufen, um für Ruhe zu sorgen. Vor Ort trafen die Beamten dann auf ca. 80 - 90 Hochzeitsgäste, die sich über Nachtruhe keine Gedanken zu machen schienen. Ein belehrendes Gespräch mit der Aufforderung den Lärmpegel deutlich herabzusetzen zeigte Wirkung und verhalf den Anwohnern rund um die Halle hoffentlich zu ihrer wohlverdienten Nachtruhe.

