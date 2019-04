Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall in der Lauterstraße

Kaiserslautern (ots)

Gekracht hat es am Donnerstagabend an einer Kreuzung in der Lauterstraße. Eine 40-Jährige wollte dort mit ihrem PKW in die Galappmühler Straße links abbiegen. Hierbei übersah sie allerdings eine 29-jährige Autofahrerin, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Für beide Frauen zeigten die Ampeln zwar grün, da die 40-Jährige jedoch links abbog, war sie nicht vorfahrtsberechtigt. Beide Fahrerinnen wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell