POL-SE: Bad Segeberg, B 206 / Verkehrskontrolle eines privaten Autotransportes

Am 21.03.19 kontrollierten Beamte vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg einen privaten Autotransport auf der B 206. Sie stellten fest, dass ein Rad am Anhänger fehlte. Die Beamten fanden es im Kofferraum des aufgeladenen Pkws, allerdings ohne Profil. Kaum zu erkennen ist, dass es sich bei dem abgebildeten Drahtgeflecht um das Abreißseil handelt. Neu war den Beamten, dass in rumänischen Fahrzeugscheinen keine Achs- und Stützlasten eingetragen werden. Gestartet war der Transport in Hohenlockstedt. Die geplante Weiterfahrt nach Rumänien untersagten die Polizeibeamten. Außerdem musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro hinterlegt werden.

