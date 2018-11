POL-RT: Verkehrsbehinderungen durch Unfall (Aichtal)

Reutlingen (ots) - Aichtal (ES): Verkehrsbehinderungen durch Unfall

Erhebliche Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall auf der B 312 auf Höhe Aichtal-Aich am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr nach sich gezogen. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem BMW die B 312 Richtung Metzingen und geriet in einer langgezogenen Rechtskurve leicht auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden 47-jährigen BMW-Fahrer. Der 53-Jährige musste leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden gravierend beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr unterstützte die aufwendigen Bergungsarbeiten und war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ca. 20.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme durch das Verkehrskommissariat Esslingen musste die Fahrbahn bis 21.00 Uhr voll gesperrt werden. Trotz eingerichteter örtlicher Umleitung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und mehreren Kilometern Stau in beide Richtungen.

