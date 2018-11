POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Diebstahl von Gitterboxen (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Pfullingen (RT): Behinderungen im Berufsverkehr nach Unfall

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagmorgen im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen geführt. Eine 59-Jährige befuhr mit ihren Opel um fünf Uhr die B 312 von Eningen herkommend. Beim Linksabbiegen in die Straße Steinmauer kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Chrysler Voyager eines 33 Jahre alten Mannes. Die beiden Fahrer zogen sich bei der heftigen Kollision leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Pkw musste die Bundesstraße bis 6.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Eningen (RT): Auslaufender Kraftstoff

Ein von der Fahrbahn abgekommener Lkw hat am Dienstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 312 geführt. Der 55-jährige Fahrer eines Sattelzugs, der in Richtung Eningen unterwegs war, geriet am Ende des Scheibengipfeltunnels in einer Linkskurve in den Grünstreifen und beschädigte sich dabei die Kraftstoffleitung. Dadurch liefen mehrere Liter Diesel aus. Nach Begutachtung durch die Umweltschutzbehörde wurde das betroffene Erdreich von der Straßenmeisterei abgetragen. Der übrige Kraftstoff wurde in einen Tanklaster umgepumpt. Der am Sattelzug entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Gegen 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (mr)

Münsingen (RT): Fahrzeug überschlagen

Glück im Unglück hatte ein 62-jähriger Pkw-Lenker, dessen Fahrzeug sich am Dienstagmittag auf der B 465 überschlagen hat. Gegen 12.30 Uhr kam er in Fahrtrichtung Ehingen zwischen Bremelau und Frankenhofen aus Unachtsamkeit mit den rechten Rädern ins Bankett und verlor beim heftigen Gegenlenken die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im angrenzenden Acker kam der Opel auf der Fahrerseite zum Liegen. Der angegurtete Fahrer, der nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieb, konnte selbstständig aussteigen. An seinem Pkw, der abgeschleppt wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Die B 465 war zur Bergung des Fahrzeugs kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. Notarzt und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. (ak)

Kirchheim/Teck (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Sturz zugezogen. Der 16-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der B 297 von Kirchheim kommend in Richtung Reudern unterwegs. Als der Jugendliche zum Überholen ansetzte und ausscherte, rutschte ihm offenbar das Hinterrad weg, worauf der 16-Jährige zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer ins Krankenhaus. Sein Zweirad wurde abgeschleppt. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (mr)

Wolfschlugen (ES): Zahlreiche Gitterboxen entwendet (Zeugenaufruf)

Am Wochenende sind insgesamt 70 Gitterboxen von einem Firmengelände in Wolfschlugen entwendet worden. Die Täter verluden zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, neun Uhr, hierzu die großen Boxen vom frei zugänglichen Areal in der Daimlerstraße offensichtlich mit einem Gabelstapler in einen Lkw. Das Diebesgut hat einen Wert von knapp über 8.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 07022 9224-0 entgegen genommen. (sc)

Tübingen (TÜ): Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Ein 93-jähriger Mann ist Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Alten Landstraße von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Golf-Fahrerin parkte gegen 11.45 Uhr aus einem der dortigen Parkplätze rückwärts aus. Hierbei übersah sie den hinter dem Fahrzeug querenden Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Der Mann fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. (jw)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Simone Canadi (sc), Telefon 07121/942-1108



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell