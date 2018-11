POL-RT: Mutmaßlicher Dealer in Haft (Münsingen)

Reutlingen (ots) - Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 27.11.2018/13.28 Uhr/Titel: Kind mit Messer verletzt:

Münsingen (RT): Der 36-Jährige aus Münsingen, der am Montag unter dem Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen worden war, ist am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt worden. Dieser nahm den Beschuldigten in Untersuchungshaft. (ak)

