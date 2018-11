POL-RT: Brände; Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten/Zeugenaufruf; Einbruch

Reutlingen (ots) - Brennende Papiermülltonne

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstag, kurz nach 2.30 Uhr, zu einem gemeldeten Brand im Ortsteil Orschel-Hagen ausgerückt. Ein Anwohner hatte eine brennende Altpapiertonne bemerkt, die zur Abholung an die Straße gestellt worden war und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Tonne konnte gelöscht werden, brannte jedoch komplett ab. Eine Gefahr für Personen oder die anliegenden Gebäude und Pkw bestand zu keinem Zeitpunkt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. (sc)

Pliezhausen (RT): Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Montagnachmittag auf der B 27 ereignet. Eine 24 Jahre alte Frau war mit ihrem Mini um 17.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Walddorfhäslach übersteuerte sie vermutlich ihr Fahrzeug beim Fahrstreifenwechsel und geriet ins Schleudern. Ihr Wagen prallte gegen den VW eines 53-Jährigen, der in einer Fahrzeugschlange auf dem Verzögerungsstreifen stand. Der Passat wurde hierdurch gegen die Leitplanke gedrückt. Das Auto der Unfallverursacherin krachte ebenfalls frontal gegen die Schutzplanke. Die Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos musste die B 27 etwa eineinhalb Stunden lang teilweise gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Brand in der Waschküche

Zu einem Brand in der Waschküche eines Einfamilienhauses mussten am Montagabend die Rettungskräfte in die Straße Am schönen Rain ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache war im Keller entweder eine Waschmaschine oder ein Wäschetrockner kurz vor 18.30 Uhr in Brand geraten. Die beiden Bewohner im Alter von 79 und 73 Jahren versuchten vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausgerückt war, gelöscht. Sie konnte ein Übergreifen des Brandes verhindern, so dass lediglich in der Waschküche ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Das Ehepaar musste mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Wendlingen (ES): In die Mitteleitplanke gekracht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der B 313 bei der Autobahnanschlussstelle der A 8 ereignet hat. Ein 23-Jähriger war mit seinem 3er BMW von der Autobahn aus Richtung München herkommend auf die Bundesstraße in Richtung Plochingen eingefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Wagen ins Schleudern und krachte gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass ein anderes Fahrzeug seinen Pkw am Heck berührt habe und er deswegen die Kontrolle verloren hätte. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Weilheim (ES): Kind auf Fußgängerüberweg übersehen

Ein Kind ist am Montagnachmittag auf einem Weilheimer Fußgängerüberweg angefahren und leicht verletzt worden. Eine 75-Jährige war um 16.15 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Bissinger Straße in Richtung Brunnenstraße unterwegs. Nach der Einmündung zum Marktplatz übersah die Fahrerin zwei acht Jahre alte Buben, die mit ihren Cityrollern auf dem Fußgängerüberweg die Straße überquerten. Eines der beiden Kinder wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich zunächst an der Unfallstelle um das verletzte Kind. Der Achtjährige wurde im Anschluss von den Eltern zum Kinderarzt gebracht. (ms)

Ostfildern (ES): Auf geparktes Fahrzeug gefahren

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Scharnhausen entstanden. Eine 55 Jahre alte Frau befuhr um 14.30 Uhr mit einem Nissan Qashqai die Ruiter Straße und blieb an einem geparkten Smart fortwo hängen. Dieser wurde im Anschluss gegen die Betonverkleidung eines Müllbehälters geschoben. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. (ms)

Flughafen Stuttgart (ES): Heftiger Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montagmorgen auf der L 1192 beim Flughafen Stuttgart ereignet. Eine 46-Jährige befuhr mit einem Ford S-Max um acht Uhr die Landesstraße von Echterdingen herkommend in Richtung Plieningen. Kurz nach der Überführung über die Autobahn kam der Frau der Pkw eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers auf ihrer Fahrspur entgegen. Der Unbekannte war einem Pannenfahrzeug, das auf seiner Fahrbahn stand ausgewichen. Die 46-Jährige musste fast bis zum Stillstand abbremsen. Eine ihr nachfolgende, 20 Jahre alte Lenkerin eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Passat auf den Ford auf. Die dahinter fahrende, 21-jährige Seat-Lenkerin prallte noch gegen den VW. Die Ford-Fahrerin zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Von dem unbekannten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln soll. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Drei Pkw abgeschleppt

Eine leicht verletzte Person, drei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und zirka 21.000 Euro Blechschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der L 1207 ereignet hat. Die 55 Jahre alte Fahrerin eines VW war gegen 11.15 Uhr auf der ansteigenden Plochinger Straße unterwegs und erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr angehalten hatten. Der Pkw prallte ins Heck eines weiteren VW und schob diesen noch auf einen Toyota auf. Die Unfallverursacherin sowie der 66-jährige VW-Lenker blieben unverletzt. Die 68-jährige Lenkerin des Toyota zog sich leichte Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

Nürtingen (ES): Stapler stürzt von Lkw - Fahrer schwer verletzt

Beim Verladen eines Teleskopstaplers in der Straße "Großer Forst" ist am Montagnachmittag ein 56-jähriger Stapler-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 16.20 Uhr mit dem Fahrzeug über eine Rampe rückwärts auf die Ladefläche eines Lkws. Hierbei rutschte dieser seitlich ab und kippte zur Seite. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Stapler entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (jw)

Nürtingen (ES): Autofahrer fährt Fußgänger nach Zusammenprall ins Krankenhaus

Ein Renault-Fahrer hat am Montagabend beim Abbiegen einen Fußgänger übersehen und dabei leicht verletzt. . Der 47-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr auf dem Denkendorfer Weg und bog nach links in die Ulrich-von-Ensingen-Straße ein. Hierbei übersah er einen Fußgänger, der in Richtung Oberensingen unterwegs war und dort die Fahrbahn überquerte. Der 25-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Anschließend fuhren beide Beteiligte zur Unfallaufnahme zur Polizei. Ersten Schätzungen nach entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von 450 Euro. (jw)

Aichtal (ES): Einbruch in Reihenhaus

Zu einem Einbruch in ein Reihenfamilienhaus in der Grötzinger Achalmstraße ist es am Montag, zwischen sieben und 19 Uhr, gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Balkontür des Hauses auf und drang so in die Wohnräume ein. Dort durchsuchte der Täter die Zimmer nach Stehlenswertem und erbeutete Schmuck. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Eine 19-jährige Fußgängerin ist am Montagnachmittag von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Ein 64 Jahre alter Mann fuhr gegen 17.10 Uhr mit seinem Ford Focus von der Mühlbachäckerstraße her kommend auf der Konrad-Adenauer-Straße. Auf Höhe des Gebäudes Nummer 15 hielt er an und ließ seine Beifahrerin aussteigen. Anschließend wollte er in eine Parklücke am Fahrbahnrand rückwärts einparken und touchierte hierbei eine Fußgängerin, die just in diesem Moment die Fahrbahn von der gegenüberliegenden Seite her kommend, überquerte. Die Fußgängerin wurde umgestoßen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (jw)

Tübingen (TÜ): Bus verletzt Fußgängerin schwer (Zeugenaufruf)

Eine 66 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagabend auf dem Tübinger Busbahnhof am Europaplatz von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 38-jährige Busfahrer gegen 18.20 Uhr von der Haltestelle an, um nach links in Richtung Ausfahrt zu fahren. Nur etwa 20 Meter weiter überquerte eine Fußgängerin die Fahrbahn und wurde vom Linienbus erfasst. Hierdurch kam sie zu Fall und erlitt schwere Kopfverletzungen. Während am Linienbus kein Schaden entstand, musste die verletzte Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da der genaue Unfallhergang derzeit noch nicht abschließend geklärt ist, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/9728660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (jw)

Rottenburg (TÜ): Kind angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagmorgen im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Urbansbrüderstraße/Weggentalstraße ein Kind von einer bislang unbekannten Autofahrerin angefahren und verletzt worden ist. Das siebenjährige Mädchen überquerte gegen 7.45 Uhr die Straße und wurde dabei vom Pkw erfasst. Die Fahrerin, die den Unfall offenbar bemerkt hatte, setzte ihre Fahrt jedoch ohne anzuhalten in Richtung Urbansbrüderstraße fort. Mit leichten Verletzungen musste das Mädchen in eine Kinderklinik gebracht werden. Die gesuchte Fahrerin war in einem mittelgroßen, silber-grauen Pkw unterwegs und hatte dunkle Haare. Hinweise bitte unter Telefon 07472/9801-230. (mr)

Rottenburg (TÜ): Pkw während der Fahrt in Brand geraten

Ein technischer Defekt hat offensichtlich zum Brand des Opel einer 19-Jährigen geführt, zu dem Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag in Rottenburg ausgerückt sind. Die junge Frau war gegen 17.00 Uhr mit ihrem Auto auf der Landstraße von Kiebingen kommend in Richtung Rottenburg unterwegs, als plötzlich der Motor ausging und sie das Fahrzeug noch an den rechten Fahrbahnrand lenken konnte. Zuerst qualmte es aus dem Motorraum und fing hiernach an zu brennen. Ein weiterer Pkw-Lenker half der jungen Frau aus dem Fahrzeug. Der Pkw stand letztendlich in Vollbrand und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die junge Frau wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Durch den Brand entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden in unbekannter Höhe. Der Opel musste abgeschleppt werden. (sc)

