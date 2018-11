POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Diesel ausgelaufen

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus im Öschweg ist Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, zwölf Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Keller und gelangte von dort auch in die übrigen Geschosse. Er durchwühlte anschließend diverse Schubladen und Schränke nach Stehlenswertem. Nach jetzigem Kenntnisstand flüchtete der Täter ohne Beute. Allerdings beläuft sich der von ihm angerichtete Sachschaden auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Doppelhaus eingebrochen

In eine Doppelhaushälfte in der Teutonenstraße in Leinfelden ist in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Einbrecher gelangte über ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite ins Innere. Ob er beim Durchstöbern der Räumlichkeiten Wertsachen mitgehen ließ, steht noch nicht fest. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechniker. (ms)

Beuren (ES): Fahrzeug übersehen - zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und etwa 11.000 Euro Sachschaden hat am Montagmorgen ein Verkehrsunfall in Beuren nach sich gezogen. Ein 55 Jahre alter VW-Lenker fuhr gegen 9.45 Uhr auf der Beethovenstraße und bog nach links in die Neuffener Straße ein. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, 79-jährige Smart-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem VW. Der 32-jährige Beifahrer im VW und die Smart-Lenkerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzen konnte, musste der Smart abgeschleppt werden. (jw)

Tübingen (TÜ): Dieselkraftstoff aus Lkw-Tank ausgelaufen

Etwa 150 Liter Dieselkraftstoff sind am Montagvormittag aus einem beschädigten Lkw-Tank ausgelaufen. Ein 61-Jähriger war mit einem Lastwagen kurz nach neun Uhr rückwärts an einem Brückenneubau nördlich des Stadtteils Weilheim eine Auffahrt hinaufgefahren. Hierbei blieb er mit dem Tank des Lkw an einer Metallkante hängen und riss das Kraftstoffbehältnis auf. Ungefähr 150 Liter Diesel liefen daraufhin unkontrolliert in das unbefestigte Erdreich. Den Rest des Tankinhalts konnten die Bauarbeiter bis zum Eintreffen der Feuerwehr auffangen. Das verunreinigte Erdreich musste abgetragen werden. Ein Verantwortlicher des Landratsamtes Tübingen kam an den Unglücksort. Der Sachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Drei beschädigte Autos nach Auffahrunfall

Gleich zweimal direkt hintereinander hat es am Montag, kurz vor zehn Uhr, auf der B 27 am Hechinger Eck gekracht. Eine 59-jährige BMW-Fahrerin, die in Richtung Hechingen unterwegs war, musste aufgrund der haltenden Fahrzeuge vor ihr auch bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihr befindlicher, 55 Jahre alter Opel Corsa-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Ebenso reagierte ein 66-jähriger VW-Lenker nicht rechtzeitig und krachte ins Heck des Opel. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden anderen Beteiligten blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt und konnten ihre Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. (jw)

