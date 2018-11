POL-RT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Reutlingen (ots) - Rottenburg (TÜ): Auf der Bundesstraße 28a Höhe der Auffahrt von Baisingen ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen, bei welchem drei Personen mittelschwer wurden. Der aus dem Ortenaukreis stammende 55-jährige Fahrer eines VW-Up befuhr gegen 19.40 Uhr die Landesstraße 356 von Baisingen kommend in Richtung B28a, auf welche er in Richtung Eutingen im Gäu auffahren wollte. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit geriet er hierbei auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort seitlich frontal mit einem auf der B28a in Richtung Rottenburg fahrenden Audi A4. Der 55-jährige Unfallverursacher und seine 78-jährige Beifahrerin sowie der 55-jährige Lenker des Audi wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Sie wurden zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis gegen 22 Uhr gesperrt werden.

