POL-RT: Raubdelikte, Verkehrsunfall, Zeugenaufrufe, Trunkenheitsfahrt, Einbruch

Reutlingen (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Am Gassenbrunnen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst durch Aufhebeln der Kellertür in das derzeit leerstehende Gebäude einzudringen. Nachdem er hier jedoch an der massiven Tür scheiterte, verschaffte er sich durch das Einschlagen eines Fensters Zugang. Er durchsuchte nachfolgend mehrere Zimmer nach Stehlbarem und verließ das Gebäude anschließend über die Kellertür. Ob der Täter etwas entwendete, steht derzeit noch nicht fest.

Reutlingen (RT): 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

An der Kreuzung Lange Straße / Talwiesenweg ist es am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw gekommen, bei welchem der 16-jährige Lenker des Kleinkraftrades schwere Verletzungen erlitt. Die 68-jährige Fahrerin eines Opels befuhr die Lange Straße in Richtung Talwiesenweg und wollte diesen kreuzen, hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Kleinkraftrades. Der 16-jährige Fahrer wurde infolge der Kollision von seinem Kleinkraftrad geworfen und prallte gegen einen angrenzenden Gartenzaun, weshalb er mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur stationären Behandlung verbracht werden musste. An den beiden Fahrzeugen sowie dem Gartenzaun entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Reutlingen (RT): Müllsack aus Anhänger verloren (Zeugenaufruf)

Ein am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 28 zwischen Reutlingen und Metzingen liegender Müllsack ist der Grund für den Eingang mehrerer Notrufe bei der Polizei gewesen. Ein 41-Jähriger befuhr gegen 11.00 Uhr mit seinem schwarzen VW-Golf mit Anhänger die B 28 von Reutlingen kommend in Richtung Metzingen. Kurz vor dem Ende der Ausbaustrecke verlor er einen auf dem Anhänger transportierten Müllsack, indem sich Bauabfälle befanden. Obwohl der 41-Jährige dies bemerkte, setzte er seine Fahrt ohne weitere Maßnahme zu treffen fort. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung waren offensichtlich bereits mehrere Fahrzeuge gegen bzw. über den Müllsack gefahren, so dass sich dessen Inhalt über einen Bereich von circa 50 Metern auf dem linken Fahrstreifen verteilte. Der 41-Jährige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Metzingen beim Abladen der restlichen Ladung angetroffen werden. Er hat sich nun wegen einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu verantworten. Weitere Zeugen beziehungsweise Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden.

Pfullingen (RT): Trickdiebin unterwegs (Zeugenaufruf)

Auf die Masche einer Trickdiebin ist ein 79-Jähriger am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Max-Eyth-Straße hereingefallen. Der Senior saß in seinem parkenden Auto als er von einer unbekannten weiblichen Person hinsichtlich einer Geldspende unter Vorlage eines Zettels angesprochen wurde. Der 79-Jährige gestattete hierauf der Frau, dass sie sich zu ihm ins Fahrzeug setzte und übergab ihr in der Folge aus seiner Brieftasche einen 5-Euro-Schein. Im Anschluss verwickelte die Frau den Geldspender in ein Gespräch und bat ihn, seine Geldspende auf dem besagten Zettel zu quittieren. Während der 79-Jährige dies tat, gelang es der Unbekannten offenbar, das restliche Scheingeld in Höhe von 200 Euro aus dessen Brieftasche zu entnehmen. Den Verlust des Geldes stellte der 79-Jährige erst zu Hause fest.

Die Trickdiebin wird wie folgt beschrieben: Circa 20 Jahre alt, schlank, dunkelblonde schulterlange glatte Haare, Muttermal an der rechten Wange, sie trug einen weißen Kunstledermantel. Die Frau sprach schlechtes deutsch und gab an, aus Bulgarien zu kommen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pfullingen, Telefonnummer 07121/99180, in Verbindung zu setzen.

Neuffen (ES): Geldbeutel geraubt

Zum Raub eines Geldbeutels ist es am frühen Sonntagmorgen in Neuffen gekommen. Ein 25-jähriger Geschädigter teilte gegen 03.15 Uhr über Notruf mit, dass er soeben vor dem Rathaus von mehreren Personen von hinten niedergeschlagen und sein Geldbeutel geraubt wurde. Der Geschädigte, welcher deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand, wurde aufgrund seiner Gesichtsverletzungen durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Beschreibung der Täter konnte er nicht abgeben. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei welchen mehrere Streifenwagenbesatzungen eingesetzt waren, führten nicht zum Ergreifen möglicher Tatverdächtiger.

Filderstadt (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, auf der Landesstraße 1205 zwischen Wolfschlugen und Sielmingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person gekommen. Die 45-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta kam beim Befahren der Landestraße in Richtung Sielmingen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Baum sowie einen Zaun, bevor ihr Pkw um die eigne Achse gedreht wurde und auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die entgegenkommende 24-jährige Lenkerin eine VW Transporters erkannte die Gefahrensituation, konnte aber trotz einer Ausweichbewegung nach rechts nicht vermeiden, dass sie den Ford noch leicht streifte. Die Unfallverursacherin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5.500 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war neben der Feuerwehr Wolfschlugen eine Spezialfirma erforderlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Fahrbahnreinigung musste die L 1205 voll gesperrt werden, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es allerdings aufgrund einer örtlichen Umleitung nicht.

Filderstadt (ES): Nach Trunkenheitsfahrt gestellt (Zeugenaufruf)

Nach Hinweis eines Zeugen, dem eine silberne Mercedes C-Klasse am Samstagabend, gegen 19 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen Tübingen und Filderstadt durch auffällige Fahrweise aufgefallen war, konnte der betrunkene Fahrzeuglenker durch Kräfte des Polizeireviers Filderstadt im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Flughafen angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen einen Alkoholwert von über einem Promille fest, außerdem verlief ein Drogenvortest positiv. Nach Abgabe einer Blutprobe musste der 27-Jährige seinen Führerschein abgeben. Laut Angaben des Zeugen soll der Mercedeslenker auf der Strecke zwischen Tübingen und Filderstadt in Schlangenlinien gefahren sein, so dass es beinahe zu Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern kam. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, denen der Pkw aufgefallen ist sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mercedes gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

Esslingen (ES): Raub eines Bluetooth-Lautsprechers

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, ist ein 17-jähriger Jugendlicher Opfer eines Raubdeliktes geworden. Der 17-Jährige befand sich mit mehreren Bekannten im Bereich der Esslinger Burg als sie zunächst von einer Personengruppe angesprochen wurden. Im weiteren Verlauf forderte der bislang unbekannte Täter von dem 17-Jährigen die Herausgabe seines Bluetooth-Lautsprechers, was dieser verweigerte. Hierauf entriss ihm der Täter gewaltsam die Lautsprecherbox und flüchtete mit seinen Begleitern in Richtung Mühlberger Straße. Durch das Raubopfer und zwei seiner Bekannten wurden die Flüchtenden verfolgt und schließlich in der Flandernstraße gestellt. Doch statt die geraubte Box zurückzugeben, zog der Täter ein Messer und ging auf den Geschädigten zu. Hierauf entfernten sich der 17-Jährige und seine Begleiter. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

