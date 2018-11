POL-RT: Weiterer Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots) - Gönningen (RT): Fahrzeug aufgrund Glätte überschlagen

Plötzlich auftretende Glätte ist einem 29-jährigen Autofahrer auf der Hechinger Straße am Freitagmorgen, kurz nach 5.30 Uhr, zum Verhängnis geworden. Der Toyota-Fahrer fuhr von Gönningen kommend auf der L 383 in Richtung Öschingen. Teilweise war die Fahrbahn aufgrund der Wetterlage glatt. Der Mann kam aufgrund seiner nicht den winterlichen Verhältnissen angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Dieser kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeuglenker hatte dennoch Glück, da er nur leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Sein Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (jw)

Pfullingen (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn hat sich am Freitagmorgen auf der L 382 ereignet. Eine 32-Jährige war mit ihrem VW kurz nach 6.30 Uhr auf der Stuhlsteige aufwärts unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor die Frau auf der stellenweise glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Auf der Gegenfahrspur stieß der VW erst mit dem Ford einer 60-Jährigen zusammen und kollidierte anschließend noch mit einem ebenfalls entgegenkommenden Fiat. Dessen 62-jähriger Fahrer hatte noch vergeblich versucht zu bremsen. Die Unfallverursacherin sowie die Fahrerin des Ford erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Jugendlichen angefahren und verletzt (Zeugenaufruf)

Den Fahrer eines roten Sportwagens sucht das Verkehrskommissariat Esslingen, nachdem dieser am Freitagmorgen in der Eichendorffstraße einen 14-jährigen Jungen angefahren und verletzt hat. Beim Überqueren der Straße wurde der Schüler kurz nach acht Uhr vom Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Der unbekannte Fahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Dieser gab offenbar an, dass er wohlauf sei und zur Schule müsse. Daraufhin fuhr der Fahrer den 14-Jährigen zur Schule in die Limburgstraße. Später verspürte der Schüler Schmerzen und berichtete den Vorfall einer Lehrerin. Der Junge wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Beim Fahrer des roten Sportwagens soll es sich um einen jüngeren Mann mit Bart gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Eine rote Ampel und ein Moment der Unachtsamkeit sind einer Autofahrerin am Freitagmorgen, gegen 8.20 Uhr, auf der B 27 zum Verhängnis geworden. Die 26-Jährige fuhr gegen auf der Bundesstraße in Richtung Dußlingen, als sie an der Einmündung der Waldhörnlestraße zu spät erkannte, dass die Fahrzeuge vor ihr an einer Ampel standen. Die Mercedes-Fahrerin fuhr zunächst auf einen vor ihr stehenden Skoda einer 60-Jährigen auf und schob diesen noch auf einen Mini einer 32-Jährigen. Glücklicherweise blieben nach derzeitigen Erkenntnissen alle Beteiligten unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (jw)

